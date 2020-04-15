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Kayseri'de korona virüs denetlemeleri devam ediyor

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere Kayseri'de uyulup uyulmadığı konusundaki denetlemeler devam ediyor.

15.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:40
Kayseri'de korona virüs denetlemeleri devam ediyor

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere Kayseri 'de uyulup uyulmadığı konusundaki denetlemeler devam ediyor.


Özellikle şehrin kalabalık caddelerinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan denetimlere ek olarak drone ile de denetimler yapılıyor. Vatandaşların alınan tedbirlere uymaları konusunda daha duyarlı olmalarının önemli olduğunu ifade eden yetkililer, bu denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirttiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Wuhan, Güncel
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