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Kayseri'de koronavirüs bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

17.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:12
Kayseri'de koronavirüs bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüsle alakalı genel değerlendirme yapılarak, alınması gereken ortak kararlarla ilgili toplantı düzenlendi.
İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, virüsten korunma yolları, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan kurallar, sağlık teşkilatı olarak koronavirüs ile ilgili alınan tedbir ve önlemlerle ilgili sunum gerçekleştirdi.
Toplantıda, ayrıca paydaş kurumlar tarafından uygulanacak planlar ve tedbirler de ele alındı.
Benli başkanlığında gerçekleşen toplantıya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Altıntop, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, ERÜ Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney, ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız katıldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Ali Ramazan, Kayseri, Sağlık

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