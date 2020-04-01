Kayseri'de koronavirüs karantinasındaki şüpheli kaçtı
Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir bulunduğu karantinadan kaçan şüpheli aranıyor.
01.04.2020 01:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 02:26
Kayseri 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir bulunduğu karantinadan kaçan şüpheli aranıyor.
Erkilet Çocuk Hastanesi'nde bir süre önce karantinaya alınan şüphelinin, yetkililerden izin almadan hastaneden ayrıldığı anlaşılınca polise haber verildi.
Harekete geçen polis ekipleri de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Erkilet Çocuk Hastanesi'nde bir süre önce karantinaya alınan şüphelinin, yetkililerden izin almadan hastaneden ayrıldığı anlaşılınca polise haber verildi.
Harekete geçen polis ekipleri de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Kaynak: AA