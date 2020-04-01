Kayseri'de koronavirüs karantinasındayken kaçan şüpheli yakalandı
Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir bulunduğu karantinadan kaçan şüpheli yakalandı.
01.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:24
Kayseri 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir bulunduğu karantinadan kaçan şüpheli yakalandı.
Salgın tedbirleri kapsamında olası Kovid-19 vakaları için tahsis edilen Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Hastanesi Hastanesinde bir süre önce karantinaya alınan şüphelinin yetkililerden izin almadan hastaneden ayrıldığı anlaşılınca polise haber verildi.
Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Şüpheli, ağabeyinin ihbarıyla kent merkezinde polis tarafından yakalanarak hastaneye götürüldü.
Salgın tedbirleri kapsamında olası Kovid-19 vakaları için tahsis edilen Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Hastanesi Hastanesinde bir süre önce karantinaya alınan şüphelinin yetkililerden izin almadan hastaneden ayrıldığı anlaşılınca polise haber verildi.
Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Şüpheli, ağabeyinin ihbarıyla kent merkezinde polis tarafından yakalanarak hastaneye götürüldü.
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Kaynak: AA