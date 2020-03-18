Kayseri'de koronavirüs önlemleri
Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında önlemler sürüyor.
18.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:04
Kayseri 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında önlemler sürüyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle kapatılan iş yerlerinde denetim başlattı.
Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşların önlemlere uyduğu görüldü.
Melikgazi Belediyesi de koronavirüse karşı belediye hizmet binasında çalışan personelin öğle yemeğini kapalı paketlerde servis etti.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında önlem aldıklarını belirtti.
Çalışanlarına önem verdiklerini ifade eden Palancıoğlu, "Hizmet binamızda hijyenik ortamda yemeklerin yapıldığı modern bir yemekhanemiz var. Salgına karşı aldığımız tedbirler çerçevesinde çalışanlarımıza toplu mekanlar yerine kendi odaları veya masalarında öğle yemeğini yemelerini sağladık. İsteyen odasında kendi masasında veya tenha bir ortamda, isteyen yine yemekhane yemeğini yiyecek." açıklamasında bulundu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle kapatılan iş yerlerinde denetim başlattı.
Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşların önlemlere uyduğu görüldü.
Melikgazi Belediyesi de koronavirüse karşı belediye hizmet binasında çalışan personelin öğle yemeğini kapalı paketlerde servis etti.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında önlem aldıklarını belirtti.
Çalışanlarına önem verdiklerini ifade eden Palancıoğlu, "Hizmet binamızda hijyenik ortamda yemeklerin yapıldığı modern bir yemekhanemiz var. Salgına karşı aldığımız tedbirler çerçevesinde çalışanlarımıza toplu mekanlar yerine kendi odaları veya masalarında öğle yemeğini yemelerini sağladık. İsteyen odasında kendi masasında veya tenha bir ortamda, isteyen yine yemekhane yemeğini yiyecek." açıklamasında bulundu.
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Kaynak: AA
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