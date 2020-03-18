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Kayseri'de koronavirüs sessizliği

KAYSERİ'de, koronavirüs tehdidine karşı alınan tedbirlerin ardından meydanlar ve caddeler boş kaldı.

18.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:18
Kayseri'de koronavirüs sessizliği

KAYSERİ'de, koronavirüs tehdidine karşı alınan tedbirlerin ardından meydanlar ve caddeler boş kaldı.

Dünyayı etkisi altına alan salgının Türkiye 'de de görülmesi ardından önlemler artırıldı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'nın umuma açık tüm istirahat ve eğlence yerlerinin geçici olarak kapatılması ve koronavirüs tehdidi nedeniyle Kayseri 'de meydanlar ve caddeler boş kaldı. Kentin en işlek yerlerinden Cumhuriyet Meydanı'nda caddeler ve parklar sessizliğe büründü.

Kentte 30 yıldır pastırma ve sucuk satışı yapan Mustafa Tokluman, satışlar da hızlı bir düşüşün yaşandığını belirterek, "Dünyada çıkan bu virüs  hem Türkiye'yi hem de Kayseri'yi etkiledi. 'Dışarıya çıkmayın' uyarlarından dolayı insanlarımız sokağa çıkmıyor. Bizim işlerimizde hızlı bir düşüş var. Sucuk ve pastırma bu aylarda tüketiliyordu; fakat bizi de yüzde 90 oranında etkiledi. Öncelikle bizde tokalaşma bitti. Misafirlerimiz dükkanımıza geldiğinde 15 dakika duruyorlardı. Bu süre şimdi 5 dakikaya indi. Tüketici ürününü alıyor. Tokalaşmadan gidiyor" dedi.

Kent sakinlerinden Osman Karaosmanoğlu da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık ortamlardan uzak durmaya çalıştığını kaydederek, "Bugün de mecburi bir işim olduğu için çarşıya indim. Onun haricinde evimde durarak, ellerimiz düzenli olarak yıkamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince kalabalık ortamlardan uzak duruyorum. Maskemi takıyorum. Evime makarna veya un depolama gibi bir şey yapmadım. Ülkemizde kıtlık gibi bir durum yok. Böyle bir durumun olmadığını söyleyebilirim. Bende bir panik etkisi yaratmadı.İnsanlar panik halinde bir alışveriş yapmaya devam ettikçe bu toptancılara birer karaborsa olarak yansıyacak. Fırsatçılara fırsat vermemeliyiz" şeklinde konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Kayseri, Güncel

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