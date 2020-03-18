Kayseri'de koronavirüs tedbirleri
Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlıklı hayat merkezleri ve Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğinde hasta kabulü durduruldu.
18.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:28
Kayseri 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlıklı hayat merkezleri ve Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğinde hasta kabulü durduruldu.
İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, toplum sağlığı merkezine bağlı ek hizmet birimi olarak faaliyet gösteren Kayseri'deki 6 sağlıklı hayat merkezi ile Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği hasta kabulü, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan yeni tip koronavirüs tedbirleri doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından durduruldu.
Buralarda çalışan sağlık personelin, ihtiyaç duyulan diğer birimlere yönlendirildiği öğrenildi.
İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, toplum sağlığı merkezine bağlı ek hizmet birimi olarak faaliyet gösteren Kayseri'deki 6 sağlıklı hayat merkezi ile Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği hasta kabulü, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan yeni tip koronavirüs tedbirleri doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından durduruldu.
Buralarda çalışan sağlık personelin, ihtiyaç duyulan diğer birimlere yönlendirildiği öğrenildi.
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Kaynak: AA
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