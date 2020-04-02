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Kayseri'de koronavirüs tedbirleri

Kayseri'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ek kararlar aldı.

02.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:06
Kayseri'de koronavirüs tedbirleri
Kayseri 'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ek kararlar aldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Nail Anlar Başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Kayseri'de uygulanmak üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 72. maddeleri gereği ek kararlar alındığı bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde ilimize yoğun şekilde diğer illerden gelişler olduğu gözlemlenmekte olup bu durumun, içinde bulunulan salgın tehlikesi nedeniyle genel sağlığı olumsuz etkileyebileceği değerlendirildiğinden, ilimize diğer illerden gelen (görevi nedeniyle gelen kamu görevlileri ve ilimizde ticari faaliyet için geldiğini belgeleyenler hariç) vatandaşlarımızın 14 gün süreyle ikamet edecekleri yerlerde gözlem altına alınmalarına, alınan bu karara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi."
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Kaynak: AA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Kayseri, Güncel
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