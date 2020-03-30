Kayseri'de koronavirüse karşı ateş ölçerli önlem

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent girişinde durdurulan araçlarda bulunanların ateşleri ölçüldü.

Kentte, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirler artırıldı. Kente giriş ve çıkışların kontrol altına alınması amacıyla polis ekipleri tarafından kontrol noktaları oluşturuldu. Polisler, kent girişinde durdurulan araçların sürücüleri ile yolcuların kimliklerini kontrol etti. Uygulama noktalarında bulunan sağlık ekipleri ise koronavirüs tedbirleri kapsamında araçlarda bulunanların ateşlerini ölçtü. Sağlık bilgileri sorularak gerekli kontrolleri yapılan sürücü ve yolcular, koronovirüse karşı da bilgilendirildikten sonra yola devam etti.

- Kayseri

Kaynak: DHA