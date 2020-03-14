Kayseri'de koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi tarafından koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapılıyor.
14.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:22
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi tarafından koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapılıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, virüs ve mikroplara karşı düzenli yürüttüğü temizlik ve dezenfekte çalışmalarını, koronavirüsünün ardından vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda da sürdürüyor.
Belediyeye bağlı temizlik ekipleri, şehir merkezindeki alt ve üst geçitleri, yürüyen merdivenleri ve asansörleri dezenfekte ederek vatandaşların salgından korunmaları için çalışmalarına devam ediyor.
Melikgazi Belediyesinden ilaçlama çalışmaları
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da ilçede bulunan okul, park ve çocuk oyun alanlarını ilaçladıklarını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektan solüsyonlar ile ilaçlama ekiplerince okulların ilaçlandığını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:
"Geleceğimiz olan öğrencilerimizin hijyenik ortamlarda eğitim öğretime devam etmelerini sağlayarak velilerimizin de yüreklerine su serpmiş olacağız. Belediye olarak halk sağlığı için sorumluluk bilinciyle hareket diyoruz. Ortaya çıkan durumun ve ciddiyetin farkındayız. Salgın hastalıklara karşı önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek."
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, virüs ve mikroplara karşı düzenli yürüttüğü temizlik ve dezenfekte çalışmalarını, koronavirüsünün ardından vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda da sürdürüyor.
Belediyeye bağlı temizlik ekipleri, şehir merkezindeki alt ve üst geçitleri, yürüyen merdivenleri ve asansörleri dezenfekte ederek vatandaşların salgından korunmaları için çalışmalarına devam ediyor.
Melikgazi Belediyesinden ilaçlama çalışmaları
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da ilçede bulunan okul, park ve çocuk oyun alanlarını ilaçladıklarını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektan solüsyonlar ile ilaçlama ekiplerince okulların ilaçlandığını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:
"Geleceğimiz olan öğrencilerimizin hijyenik ortamlarda eğitim öğretime devam etmelerini sağlayarak velilerimizin de yüreklerine su serpmiş olacağız. Belediye olarak halk sağlığı için sorumluluk bilinciyle hareket diyoruz. Ortaya çıkan durumun ve ciddiyetin farkındayız. Salgın hastalıklara karşı önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek."
Kaynak: AA
Manşet
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