Kayseri'de koronavirüsle ilgili asılsız paylaşımlara suç duyurusu
İl Sağlık Müdürlüğü, kentte koronavirüs vakası olduğu yönünde asılsız paylaşımda bulunulan sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulundu.
11.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:20
İl Sağlık Müdürlüğü, kentte koronavirüs vakası olduğu yönünde asılsız paylaşımda bulunulan sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulundu.
Alınan bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, gece saatlerinden itibaren " Kayseri 'de koronavirüs" olduğu yönünde paylaşımda bulunulan sosyal medya hesaplarından şikayetçi oldu.
Yetkililer, paylaşımların ekran fotoğraflarıyla birlikte kullanıcılar hakkında Kayseri Emniyet Müdürlüğüne suç duyurusunda bulundu.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç duyuru üzerine inceleme başlattı.
Alınan bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, gece saatlerinden itibaren " Kayseri 'de koronavirüs" olduğu yönünde paylaşımda bulunulan sosyal medya hesaplarından şikayetçi oldu.
Yetkililer, paylaşımların ekran fotoğraflarıyla birlikte kullanıcılar hakkında Kayseri Emniyet Müdürlüğüne suç duyurusunda bulundu.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç duyuru üzerine inceleme başlattı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri, Güncel
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