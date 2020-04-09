Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayseri'de koronavirüsü yenen yaşlı çift, taburcu edildi

KAYSERİ'de, koronavirüs testleri pozitif çıkan ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan N.T. (80) ve eşi H.T. (74) hastalığı yenerek, taburcu oldu.

09.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:55
Kayseri'de koronavirüsü yenen yaşlı çift, taburcu edildi

KAYSERİ'de, koronavirüs testleri pozitif çıkan ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan N.T. (80) ve eşi H.T. (74) hastalığı yenerek, taburcu oldu.

Fransa'dan Kayseri 'ye gelen N.T. ve H.T. çifti, geçen 30 Mart'ta yüksek ateş, öksürük ve göğüste ağrı şikayetleri ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Çiftin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde çifte, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, Dr. Gamze Kalın Ünüvar ve ekibi tarafından, 10 gün tedavi uygulandı. Yaşlı çift, tedavi sonucu hastalığı yendi. Son yapılan testleri negatif çıkan ve sağlıklarına kavuşan çift, taburcu edildi.

Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Hastanemize yüksek ateş, öksürük ve göğüste ağrı şikayetleri nedeniyle başvuran çiftimize gerekli muayene ve tetkikleri yaptık, test sonuçlarının pozitif olması nedeniyle hastanemizde tedavi altına aldık. 10 günlük tedavi sonrasında hastalarımız tedaviye olumlu yanıt verdiler ve taburcu oldular" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kayseri, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Berfin, Erdoğan’ın da ’Namussuz’ dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi Haberler
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Haberler ›› Güncel ››Kayseri'de koronavirüsü yenen yaşlı çift, taburcu edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:52: Bakan Soylu, polislerin "Uzun İnce Bir Yoldayım"ı seslendirdiği klibi paylaştı - Haber 16:52: Ordu ile Giresun arasındaki alternatif yollar, moloz dökülerek kapatıldı - Haber 16:52: Denizli'de "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 16:51: Yaşlı çiftin soba borularını jandarma temizledi - Haber 16:51: Başkan Akın arazi yollarındaki çalışmaları inceledi - Haber 16:24: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur - Haber 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler