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Kayseri'de Kovid-19'u yenen 32 hasta alkışlarla taburcu edildi

Kayseri'de, umre dönüşü tedavi altına alınan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 32 kişi, hastaneden evlerine alkışlarla uğurlandı.

09.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:36
Kayseri'de Kovid-19'u yenen 32 hasta alkışlarla taburcu edildi
Kayseri 'de, umre dönüşü tedavi altına alınan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 32 kişi, hastaneden evlerine alkışlarla uğurlandı.
Umre dönüşü Kayseri'ye getirilenlerden 30'unun Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, 2'sinin de Kayseri Şehir Hastanesi'nde süren koronavirüs tedavisi tamamlandı.
Sağlık çalışanlarının alkışladığı ve hatıra fotoğrafı çektirdiği taburcu edilen 32 kişinin evlerinde takibi yapılacak.
Kendileriyle yakından ilgilenen hastane personeline teşekkür eden hastalar, AFAD ekipleri tarafından otobüslere bindirilerek, memleketleri İstanbul, Çanakkale, Konya, Siirt ve Diyarbakır'a gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Şehir Hastanesi, Kayseri, Umre, Güncel
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