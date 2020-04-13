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Kayseri'de kullanılmış maske ve eldivenlere özel çöp kutusu

Kayseri'de Melikgazi Belediyesince halkın yoğun olarak kullandığı alanlara, kullanılmış maske ve eldivenler için çöp kutuları yerleştirildi.

13.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:08
Kayseri'de kullanılmış maske ve eldivenlere özel çöp kutusu
Kayseri 'de Melikgazi Belediyesince halkın yoğun olarak kullandığı alanlara, kullanılmış maske ve eldivenler için çöp kutuları yerleştirildi.
Belediye ekipleri, tıbbı atık olarak görülen maske ve eldivenler için hazırlattığı özel kutuları semt pazarlarına, hastane çıkışlarına, ATM'lerin çevresine ve halkın yoğun olarak bulunduğu otobüs durakları ile yol güzergahlarına koydu.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamada, vatandaşların kullandığı maske ve eldivenlerin çöp kutularına atılmasından kaynaklanacak riski ortadan kaldırmak için birçok noktaya yeni atık kutuları yerleştirdiklerini belirtti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayımlanması üzerine belediye olarak harekete geçtiklerini aktaran Palancıoğlu, "Maske ve eldivenlerin evsel atıklarla karışmasını engellemek adına atık kutuları oluşturduk." ifadelerini kullandı.
Bu konuda duyarlı olan vatandaşlara teşekkür eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:
"Maske ve eldivenler gibi kişisel koruma ekipmanlarını çöpe değil, ayrıştırılmış özel atık kutularına atmak toplum sağlığı için önem arz ediyor. Atık kutuları sayesinde maske ve eldivenler, insan ve toplum sağlığı açısından bir tehdit oluşturmadan toplanıyor. Kutularda biriktirilen atıklar, 72 saat bekletildikten sonra alınıyor. Kullandığımız maske ve eldivenleri gelişigüzel atarak kendimize hijyen sağlarken, başkasını riske atmamalıyız."

Kaynak: AA

Etiketler: Melikgazi, Kayseri, Güncel
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