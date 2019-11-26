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Kayseri'de kurumuş göl tabanındaki sazlıklarda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde suları çekilen Engir Gölü'ndeki sazlık alanda yangın çıktı.

26.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:58Kayseri'de kurumuş göl tabanındaki sazlıklarda çıkan yangına müdahale ediliyor
'nin ilçesinde suları çekilen Engir Gölü'ndeki sazlık alanda yangın çıktı.
Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında bulunan Engir Gölü'nün Sivas-Kayseri karayolu yakınlarındaki sazlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Metin Kızılkan, gazetecilere, yangının bilinçli çıkarıldığını düşündüklerine dikkati çekerek, "Özellikle rüzgarlı bir gün tercih edilmiş. Eğer rüzgar çevre yoluna doğru esiyor olsaydı yolu trafiğe kapatmak zorunda kalacaktık." dedi.

Melikgazi, Kayseri, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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