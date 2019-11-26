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Kayseri'de kurumuş göl tabanındaki sazlıklarda çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde suları çekilen Engir Gölü'ndeki sazlık alanda yangın çıktı.

26.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:22Kayseri'de kurumuş göl tabanındaki sazlıklarda çıkan yangın söndürüldü
'nin ilçesinde suları çekilen Engir Gölü'ndeki sazlık alanda yangın çıktı.
Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında bulunan Engir Gölü'nün Sivas-Kayseri kara yolu yakınlarındaki sazlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Metin Kızılkan, gazetecilere, yangının bilinçli çıkarıldığını düşündüklerine dikkati çekerek, "Özellikle rüzgarlı bir gün tercih edilmiş. Eğer rüzgar çevre yoluna doğru esiyor olsaydı yolu trafiğe kapatmak zorunda kalacaktık." dedi.

Melikgazi, Kayseri, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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