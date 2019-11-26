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Kayseri'de kurumuş göl tabanındaki sazlıklarda çıkan yangın

Kayseri'de suları çekilen Engir Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan yangına 7 araç ve 24 personel ile anında müdahale edildiği bildirildi.

26.11.2019 21:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:42Kayseri'de kurumuş göl tabanındaki sazlıklarda çıkan yangın
'de suları çekilen Engir Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan yangına 7 araç ve 24 personel ile anında müdahale edildiği bildirildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Melikgazi ilçesinde Engir Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle yayıldığı ifade edildi.
Yanan alandaki sazlıkların aşırı kuru, bölgenin de bataklık ve engebeli olması nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yürütülebildiğinin belirtildiği açıklamada, otoban trafiğinin ve yakındaki yerleşim bölgelerinin dumandan etkilenmemesi için yoğun bir mücadele ortaya konulduğu kaydedildi.

İtfaiye, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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