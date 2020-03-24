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Kayseri'de kütüphanelere internet ortamında ulaşma hizmeti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan kütüphaneleri e-kitaplarla şehrin her köşesine taşıyor.

24.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:42
Kayseri'de kütüphanelere internet ortamında ulaşma hizmeti
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan kütüphaneleri e-kitaplarla şehrin her köşesine taşıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs nedeniyle oluşturulan ve kolay üye olunan e-kütüphaneye "kutuphane@kayseri.bel.tr" adresinden erişim sağlanabiliyor.
Birçok konu başlığında 400 yayınevinin 22 binden fazla e-kitabının bulunduğu e-kütüphanede ayrıca atlaslar, sözlükler ve ansiklopediler gibi danışma kaynakları da yer alıyor.

Online görüntülenmesi mümkün olan kaynaklara ayrıca akıllı cihazlardan erişim sağlanıyor.
E-kitap üyeliği bulunanların kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş sağlayabildiği e-kütüphaneye, üyeliği bulunmayanlar "kutuphane@kayseri.bel.tr" adresine başvuru yaparak şifre alıp bağlanabiliyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Kayseri, Güncel

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