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Kayseri'de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Kayseri'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu.

06.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:38 Kayseri'de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu.

Kentte öğle saatlerinden sonra şiddetini artıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle , Alparslan, ve Aydınlıkevler mahallelerinde bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

Gelen ihbarları değerlendiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 25 olaya müdahale etti. Ekipler, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Rüzgar nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Öte yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgarın Kayseri'de yarın saat 09.00'a kadar etkili olacağı bildirildi.


Altınoluk, Hürriyet, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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