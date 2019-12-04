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Kayseri'de lastiğini değiştirmek istediği kamyonun altında kalan sürücü öldü

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, lastiğini değiştirmek istediği kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

04.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:30Kayseri'de lastiğini değiştirmek istediği kamyonun altında kalan sürücü öldü
'nin ilçesinde, lastiğini değiştirmek istediği kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Doğardı Mahallesi'ndeki bir taş ocağında şoför olarak çalışan Davut (46), kullandığı kamyonun lastiğini değiştirmek istedi.
Sarıkaya, bu sırada krikonun kayması sonucu kamyonun altında kaldı.
Çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Sarıkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sarıkaya'nın cesedi, otopsi için Bünyan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sarıkaya, Kayseri, Bünyan, Güncel

Kaynak: AA

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