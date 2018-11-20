Kayseri'de Maden Ocağında Göçük: 1 Ölü

KAYSERİ'nin Develi
ilçesinde çinko madeninde meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.
Develi ilçesi Havadan Mahallesi'nde bulunan çinko çıkarılan özel bir madende dün gece göçük meydana geldi. Ocaktaki işçilerden Metin Çelik
, göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD
, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hidrolik kaldırıcı ve iş makineleri yardımıyla yaralı olarak kurtarılan Metin Çelik
, ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Metin Çelik, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
- Kayseri
Metin Çelik,Develi,Kayseri