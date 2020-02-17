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Kayseri'de maden ocağında sıkışan işçi yaralandı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde demir madeni ocağında çalışan Halil Suavi (53), iş makinesi ile maden çıkardıkları bölge arasında sıkışarak yaralandı.

17.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:44Kayseri'de maden ocağında sıkışan işçi yaralandı

KAYSERİ'nin ilçesinde demir madeni ocağında çalışan Halil (53), iş makinesi ile maden çıkardıkları bölge arasında sıkışarak yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Seydili Hacı Hasan Efendi Caddesi'nde bulunan demir madeni ocağında meydana geldi. işçilerinden Halil Suavi, çalışırken iş makinesi ile madenin arasında sıkıştı. Diğer işçilerin olayı fark etmesi üzerine iş makinesi bulunduğu yerden çekilerek Suavi kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sıkışma sonucu hafif yaralanan Suavi'yi ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Suavi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



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Kaynak: DHA

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