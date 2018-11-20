Kayseri'de Madende Göçük: 1 Ölü

Kayseri
'de çinko ve kurşun çıkarılan madendeki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.
Develi ilçesi Havadan Mahallesi'nde, özel şirkete ait çinko ve kurşun madeninde, henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD
, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Üç katlı madenin birinci katındaki göçükte enkaz altında kalan maden işçisi Metin Çelik
, iş makineleri ve ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Develi,İşçi,Kayseri