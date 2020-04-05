Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayseri'de matematik öğretmeni, öğrencilerine online ulaşıyor

Kayseri'de görev yapan 13 yıllık matematik öğretmeni Mustafa Karakaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okula gidemeyen öğrencilerine evinden online ders veriyor.

05.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:19
Kayseri'de matematik öğretmeni, öğrencilerine online ulaşıyor
Kayseri 'de görev yapan 13 yıllık matematik öğretmeni Mustafa Karakaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okula gidemeyen öğrencilerine evinden online ders veriyor.
Kadir Has Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olan Karakaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında ayrı kaldığı öğrencilerine, internet üzerinden kullandığı bir uygulamayla ulaşıyor.
Evlerinde TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden başlayan dersleri takip eden öğrencilerine kendisi de katkı sağlamak isteyen Karakaya, online olarak hem müfredattaki konuları anlatıyor hem de geçmişte işledikleri konulardan soru çözüyor.
Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerine elinden gelen yardımı yapmaya çalıştığını ve bu kapsamda yaklaşık 90 öğrenciye online ulaştığını söyledi.
Öğrencilerin derslerden geri kalmamasının önemli olduğunu vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:
"Milli Eğitim Bakanlığımız EBA TV üzerinden çalışmalarını yürütüyor. Onlara destek olma açısından öğrencilerimize daha fazla ne katabiliriz düşüncesiyle bir araştırma gayretine girdim. Toplu görüşmeler yapabileceğim programları araştırıp bilgiler edindim. Bu araştırmalar sonucu veliler ile görüşüp internet üzerinden canlı eğitim yapmaya başladım. Bu şekilde velilerimizin kaygılarını ve ihtiyaçlarını Bakanlığımızla beraber bir personel olarak gidermeye çalışıyorum.
Dersleri haftada 2 defa olmak üzere her oturumda 2 saat olarak toplam 4 saat yapıyorum. Hafta içi normal yıllık planımızda kaldığımız yerden sürdürüyoruz. Hafta sonu ise geçmişe dönük sorularla tekrarımızı yapıyoruz. Bu şekilde öğrencilerimizle buluşuyoruz. Bu bizim için tatil değil sadece izolasyon süreci. Bu süreçte çalışmalarımıza evimizde devam ediyoruz."
6. sınıf öğrencisi Nazlı Doğan da uygulamanın faydalı olduğunu belirterek, "Öğretmenimiz bize internet üzerinden ders anlatıyor. Biz de buradan alıştırmalar yaparak kendimizi geliştiriyoruz. Öğretmenimiz gerçekten bize emek veriyor." dedi.
Öğrencilerden Selim Yalavuz ise online ders işleyerek konu anlatımı ve soru çözümü yaptıklarını anlatarak, öğretmenlerinin yaptığı uygulamadan çok memnun olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Karakaya, Karakaya, Kayseri, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kayseri'de matematik öğretmeni, öğrencilerine online ulaşıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya’daki şirket, Erdoğan’ın ’Kesinti yapılmasın’ çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere ’aptal’ dedi Haberler
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere "aptal" dedi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:25: Korona virüs Pamukkale travertenlerine yaradı - Haber 13:25: Seydikemer'de orman yangını - Haber 13:25: İZMİR Foça ilçe girişlerinde sıkı denetim - Haber 13:25: MUĞLA Seydikemer'de alevler 2.5 hektar kızılçam ormanını küle çevirdi - Haber 13:25: KAYSERİ MS hastası akademisyen, bestelediği şarkıyı Bakan Koca'ya gönderdi - Haber 12:28: Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor - Haber 11:50: Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti - Haber 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti - Haberler 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 10:22: Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber