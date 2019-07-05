05.07.2019 12:33
Haberler» Güncel» Haber

Kayseri'de mazot hırsızları tutuklandı

Kayseri

KAYSERİ'de belediyeye ait iş makinesinin yakıt depolarındaki mazotları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAYSERİ'de belediyeye ait iş makinesinin yakıt depolarındaki mazotları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Becen Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi'ne ait bir iş makinesinin deposundan mazot çalındığı ihbarını aldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, mahallede Mücahit S. (30) ve Yunus Emre K.'yi (19) araçlarına plastik bidonla mazot koyarken yakaladı. Gözaltına alınan iki şüphelinin daha önce de mazot hırsızlığı yaptıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


- Kayseri
Kaynak: DHA
emniyet müdürlüğü, kayseri, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:07   Dasdas, bu sezon 400 bin kişiyi ağırladı!
15:07   k Fotoğraflar// Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan ziyaret sonrası açıklama
15:06   Bodrum'da motor yatın çarptığı teknenin batması
15:06   LEVENT YÜKSEL HARBİYE'DE SEVENLERİ İLE BULUŞTU
15:05   Yaban hayvanları rehabilitasyon merkezinde tedavi ediliyor
15:05   Hindistan'da leopar saldırısı: 1 ölü
15:04   Kırkpınar'ın yiğit pehlivanları Selimiye'yi doldurdu