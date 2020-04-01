Kayseri'de mesire alanına bariyerli önlem

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların park ve mesire alanına girişini engellemek için beton bariyer ile önlem alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında park, mesire ve piknik alanlarının yasaklanmasının ardından kentte önlem aldı. Bu kapsamda, Melikgazi ilçesi Karacaoğlu Mahallesi'ndeki Beştepe Mehmet Çalık mesire alanı girişine beton bariyerler konuldu. Önlem sonrası, kentin en yoğun mesire alanlarından olan alan sessizliğe büründü. Otopark ve kamelyaların boş kaldığı mesire alanında, yalnızca kuş sesleri duyuldu.

Kaynak: DHA