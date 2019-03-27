Kayseri'de Meslektaşı Tarafından Öldürülen Polis

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Kayseri Havalimanı'nda tartıştığı meslektaşı tarafından tabancayla öldürülen polis memuru Ali Ağkuş için tören düzenledi.Kayseri Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Ağkuş'un naaşı, cenaze aracıyla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Ağkuş'un Türk bayrağına sarılı tabutu, burada hazırlanan platforma konuldu.Vali Şehmus Günaydın, şehidin eşi Fatma ile çocukları Burhanettin, Şevval ve Ahmet'e başsağlığı diledi.Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı, şehidin öz geçmişi ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehidin naaşı, memleketi Sivas'a uğurlandı.Törene, şehidin ailesi, yakınları ve meslektaşları ile Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir katıldı.Kayseri Havalimanı iç hatlar terminali yolcu girişi kontrol noktasında görevli polisler Eyüp Bozkurt ile Ali Ağkuş arasında dün tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bozkurt, tabancayla meslektaşına ateş ettikten sonra kendini vurmuştu. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Ağkuş, kurtarılamamıştı.Bozkurt'un, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi sürüyor.