Kayseri'de "Mevlid-i Nebi Haftası" Etkinliği

27 Kasım 2018 Salı 09:52



27 Kasım 2018 Salı 09:52

Kayseri'de, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.Kayseri İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Osman Ulubaş Fen Lisesi'nde "Hz. Peygamber ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.Programda konuşan İl Müftüsü Şahin Güven, şunları kaydetti:"İslam dünyası olarak Mevlid Kandili sebebiyle doğudan batıya, güneyden kuzeye dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar Peygamberimizi anlamak ve bu kandil gecesi vesilesiyle kendilerini hesaba çekmek, muhasebede bulunmak için camileri ve mescitleri doldurdular. Diyanet İşleri Başkanlığımız da Mevlid-i Nebi Haftası adı altında Mevlid Kandilinin de içinde bulunmuş olduğu 17-25 Kasım tarihlerini çeşitli programların ve etkinliklerin yapılabileceği bir hafta olarak ilan etti. Bizler de Kayseri İl Müftülüğü olarak bu programların Kayseri'ye yansıyan bölümüyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar içerisinde özellikle gençlerimizle ve öğrenci kardeşlerimizle bir araya gelelim dedik."