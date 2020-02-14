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Kayseri'de meydana gelen çığda çalışmalara ara verildi

Kayseri'nin Sarız ilçesinde etkili olan yoğun kar nedeniyle Bostanlı mevkisinde meydana gelen çığda, ekiplerin çalışmalarına ikinci bir çığ tehlikesi nedeniyle ara verildi.

14.02.2020 01:40 | Son Güncelleme: 14.02.2020 01:40Kayseri'de meydana gelen çığda çalışmalara ara verildi
'nin ilçesinde etkili olan yoğun kar nedeniyle Bostanlı mevkisinde meydana gelen çığda, ekiplerin çalışmalarına ikinci bir çığ tehlikesi nedeniyle ara verildi.
İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Atsız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan çığda herhangi bir yaralama ya da ölüm olayının gerçekleşmediğini söyledi.
Yolun trafiğe kapatıldığını vurgulayan Atsız, "Bölgede bir risk var. İkinci bir çığ tehlikesi olabilir. Gece çalışmaktansa gündüz çalışmayı tercih ettik. Yarın sabah 08.00'de bütün ekipler tekrar çalışmalara başlayacağız. Yol öğle vakti 12.00 gibi açılır diye düşünüyoruz. Herhangi bir yaralı ya da ölü yok. Çığ yolu yaklaşık 3 metre boyunda kapattı. Gece tipi ve buzdan dolayı risk artar." ifadelerini kullandı.
Atsız, jandarma ve UMKE'nin yanı sıra Karayolları ile belediye ekiplerinin de koordinesiyle kontrollü bir şekilde çalışmaların tamamlanacağını kaydetti.

Kayseri, Sarız, Güncel

Kaynak: AA

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