Kayseri'de MHP'li meclis üyesi, huzur hakkını ihtiyaç sahiplerine bağışladı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde MHP'li belediye meclis üyesi Ünsal Yağmur, 2024 yılındaki seçimlere kadar huzur hakkını ihtiyaç sahiplerine bağışladı.
09.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:10
Kayseri 'nin Tomarza ilçesinde MHP'li belediye meclis üyesi Ünsal Yağmur, 2024 yılındaki seçimlere kadar huzur hakkını ihtiyaç sahiplerine bağışladı.
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı adayı olarak seçimlere giren Yağmur, "huzur hakkı" adı altında oturum, başkanlık vekili ve komisyonda almış olduğu ücretlerinin tamamını ilçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere bağışlama kararı aldı.
Yağmur, huzur hakkı ücretlerinin Tomarza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfına gönderilmesi için Tomarza Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne dilekçe verdi.
Yağmur'un Tomarza'da asgari ücretle özel sektörde çalıştığı öğrenildi.
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı adayı olarak seçimlere giren Yağmur, "huzur hakkı" adı altında oturum, başkanlık vekili ve komisyonda almış olduğu ücretlerinin tamamını ilçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere bağışlama kararı aldı.
Yağmur, huzur hakkı ücretlerinin Tomarza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfına gönderilmesi için Tomarza Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne dilekçe verdi.
Yağmur'un Tomarza'da asgari ücretle özel sektörde çalıştığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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