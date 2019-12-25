Haberler » Güncel » Kayseri'de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı - Haber

Kayseri'de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde maden işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

25.12.2019 14:25 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:25 Kayseri'de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı

KAYSERİ'nin ilçesinde maden işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yahyalı Kürsiyen mevkiinde meydana geldi. Maden işçilerini taşıyan Mustafa Göçer yönetimindeki 38 ABD 385 plakalı minibüs, Adem Küçükgöçen'in kullandığı 61 TT 826 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra maden işçileri Ali Gökgöz, Tufan Dağcı, Fatih Davarcı, Cafer Akçakaya, Murat İlçin, Osman Erdoğdu, Mehmet Dikmen, İbrahim Doğanay ve Mesut Gökgöz çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 



Yahyalı, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:50   Kocaeli'de hayvan hırısızlığı iddiası - Haber
15:50   İçişleri Bakanı Soylu, komiser yardımcıları mezuniyet töreninde konuştu Açıklaması - Haber
15:48   Sorun Dinlediler, Personelin Yeni Yılını Kutladılar - Haber
15:48   Yaşlı ve engelli kadının kimliği için seferber oldular - Haber
15:44   Büyükşehir ekipleri, yağıştan etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor - Haber
15:02   Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Haber
14:20   Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
25.12.2019 15:56:21