Kayseri'de minibüs sondaj kamyonuna çarptı: 6 yaralı

Kayseri'de minibüs sondaj kamyonuna çarptı: 6 yaralıKAYSERİ'de, yolcu minibüsünün sondaj kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

03.07.2020 16:37 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:38
Kayseri'de minibüs sondaj kamyonuna çarptı: 6 yaralı
KAYSERİ'de, yolcu minibüsünün sondaj kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Kayseri- Sivas karayolunun 40'ıncı kilometresi Lalebeli mevkisinde meydana geldi. Şener Güzel (53) yönetimindeki 38 KT 574 plakalı minibüs, seyir halindeyken aynı yönde giden Serdar Karahan'ın (22) kullandığı 38 05 343 plakalı sondaj kamyonuna çarptı. Kaza sonrası her iki aracın sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan Zeynep Taşdemir (63), Muazzez Güzel (53), Şener Güzel (53) ve Nuran Sayak (60) yaralandı. Yaralı 6 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Kayseri’de minibüs sondaj kamyonuna çarptı: 6 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayseri, Sivas, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Kayseri'de minibüs sondaj kamyonuna çarptı: 6 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:47: Son dakika haberleri: Çorum olaylarında ölenler anıldı - Haber 17:47: Baroların izinsiz yürüyüşüne polis müdahelesi - Haber 17:45: Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 yaralı (14) - Haber 17:45: Tayini çıkan Hakimlerden Kaymakam Çimşit'e veda ziyareti - Haber 17:45: Çorlu'da üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen kişi gözaltına alındı - Haber 17:32: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı - Ekonomi 17:31: Sakarya'da patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikası harabeye döndü - Haber 17:29: Bakan Koca, patlama sonrası sızan gazlar nedeniyle tansiyon ve solunum sıkıntısı olanları uyardı - Haber 13:12: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı - Ekonomi