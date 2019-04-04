Kayseri'de Minibüste 463 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

Kayseri
'de minibüste 463 şişe kaçak içki ele geçirildi
Kayseri'de, ihbar üzerine durdurulan minibüste 463 şişe kaçak içki ele geçirildi, sürücü R.K. gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Melikgazi
ilçesine bağlı Anbar
Mahallesi, Osman Kavuncu Bulvarı'nda, R.K. yönetimindeki minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada çöp kovalarının içine gizlenmiş 463 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, sürücü R.K. gözaltına alındı.
Kayseri, Güncel
Kaynak: DHA