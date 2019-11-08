Kayseri'de, minibüsün torpidosundan 30 bin TL çalınması kamerada

KAYSERİ'de, Tahir Özcan (63), işçilerin maaşlarını ve vergi borcunu ödemek için bankadan 30 bin TL çekti. Özcan'ın, minibüsünün torpido gözüne koyduğu 30 bin TL, kendisini takip eden hırsızlar tarafından çalınırken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Keresteciler Sitesinde meydana geldi. Geri dönüşüm işiyle uğraşan Tahir Özcan, iddiaya göre işçilerin maaşını ve vergi borcunu ödemek için banka hesabından 30 bin TL çekti. Minibüsüne binen Özcan, parayı torpido gözüne koydu. İş yerine gelen Özcan, parayı minibüste bırakarak işletmesine girdi. Bu sırada bankadan itibaren Özcan'ı otomobil ile takip eden şüpheliler, minibüsün camını kırarak, torpido gözündeki paraları alarak kaçtı. Minibüsün camının kırıldığını fark eden çalışanlar iş yeri sahibi ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede hırsızlık olayının güvenlik kamerasına yansıdığını belirledi. Şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.