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Kayseri'de "Muhammed Aşkına" söyleşisi yapıldı

Şair, yazar ve akademisyen Nurullah Genç, Kayseri'de "Muhammed Aşkına" isimli söyleşiye katıldı.

14.02.2020 21:12 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:12Kayseri'de
Şair, yazar ve akademisyen Nurullah Genç, 'de "Muhammed Aşkına" isimli söyleşiye katıldı.
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen söyleşi, Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirildi.
Söyleşide tasavvuf musikisi sanatçısı Mustafa Demirci ilahilerle eşlik etti.
Genç, konuşmasında şiir ve edebiyata olan ilgisinin çocukluk yıllarında başladığını söyledi.
Söyleşiye, Develi Kaymakamı Murat Duru, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: AA

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