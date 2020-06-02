KAYSERİ'de müzeler kapılarını yeniden açtı

Kayseri'de müzeler kapılarını yeniden açtıKAYSERİ'de, koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında kapatılan müzeler, normalleşme süreci kapsamında bugün kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.

02.06.2020 15:06 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:15
Kayseri'de müzeler kapılarını yeniden açtı
KAYSERİ'de, koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında kapatılan müzeler, normalleşme süreci kapsamında bugün kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.
Kentte bulunan Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi, Selçuklu Uygarlığı Müzesi ve Arkeoloji Müzesi normalleşme süreci ile birlikte yeniden açıldı. Gerekli tedbirlerin alındığı müzelere gelen ziyaretçiler, ateşleri tek tek ölçülerek içeri alındı. Ayrıca, vatandaşlara ziyaret sırasında maskelerini takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları uyarısı yapıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Şube Müdürü Fehmi Gündüz, "Mart ayı itibariyle müzeler ve tarihi yapılar genel itibariyle kapanma kararı almıştı. En son Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamayla haziran başından itibaren müzelerin açılma kararı ortaya çıktı. Bizde bu kapsamda gerekli tedbirleri aldık. Öncelikle tarihi yapılara girmeden önce gelen ziyaretçilerin kapı girişlerinde ateşlerini ölçüyoruz. Maskeleri olmayan ziyaretçilerimize maske veriyoruz. Girmeden önce de hemen kapıdan dezenfektan işlemini uyguluyoruz. Burada ziyaretçilerimiz ellerini dezenfekte ediyorlar" dedi. KAYSERİ’de müzeler kapılarını yeniden açtı

Kaynak: DHA

Etiketler: Selçuklu, Kayseri, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Düşük faizli krediyi fırsat bilip fiyat artıran firmalar, paket kapsamı dışına çıkarılacak Haber
Düşük faizli krediyi fırsat bilip fiyat artıran firmalar, paket kapsamı dışına çıkarılacak
PKK’nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
ABD’deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polis memurunu öldürdü Haber
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polis memurunu öldürdü
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Bağımsız heyet, Floyd’un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Haber
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya’da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Haberler››Güncel››KAYSERİ'de müzeler kapılarını yeniden açtı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:13: Son dakika haberi! Haziran ayında Ilgaz Dağı'na kar yağdı - Haber 15:13: Terör örgütünden Suriye'nin kuzeyinde sağlanan huzur ortamını bozmaya yönelik yeni oyun - Haber 15:13: Irak'ta DEAŞ saldırısında 2 ölü, 2 yaralı - Haber 15:13: Merzifon'da iş yerleri dezenfekte edildi - Haber 15:12: Kuyuya düşen yavru tilki kurtarıldı - Haber 14:27: Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları "Çince" paylaşımla uyardı - Haber 14:24: 15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti - Haber 13:18: Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle, bütün mahalle karantinaya alındı - Haberler 12:17: PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın - Haber 10:01: Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı - Magazin