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Kayseri'de nikah işlemlerine koronavirüs ertelemesi

Kayseri'de Melikgazi Belediyesince mart ve nisan ayında çoğunluğu düğün salonlarında kıyılacak 170 nikahın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, çiftlerin talebi üzerine ertelendiği bildirildi.

27.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:30
Kayseri'de nikah işlemlerine koronavirüs ertelemesi
Kayseri 'de Melikgazi Belediyesince mart ve nisan ayında çoğunluğu düğün salonlarında kıyılacak 170 nikahın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, çiftlerin talebi üzerine ertelendiği bildirildi.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kalabalık nikah törenlerinin ertelendiğini, kıyılan nikahlara sadece iki şahidin eşlik ettiğini aktardı.
Mart ve nisan ayında kıyılacak 170 nikahın, çiftlerin talebi doğrultusunda ertelendiğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:
"Belediyemizde nikah işlemleri sadece eşler ve iki şahit eşliğinde kıyılıyor. Evlenecek çiftler maskeleriyle nikah salonuna gelirken, çiftin yakınları ise salonunun dışında bekliyor. Yoğun tedbirlerin alındığı nikah dairesinde nikahı kıyılan çiftelere dezenfekte için kolonya ikram ediliyor. Nikah gün ve saatinde değişiklik yapmak isteyen çiftlere kolaylık sağlanacak."
Başkan Palancıoğlu, koronavirüs salgınının geçmesi ve hayatın normal akışına kavuşmasının ardından nikah işlemlerinin yeniden eski düzeninde devam edeceğini belirtti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Melikgazi, Kayseri, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Kayseri'de nikah işlemlerine koronavirüs ertelemesi - Haberler

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