Kayseri'de "öğrenci abonman kartları"na koronavirüs düzenlemesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, okulların tatil edilmesi nedeniyle abonman kartlarını kullanamayan öğrencilerin abonman kartlarındaki biniş bakiyelerini eğitim başladığında yeniden yükleyecek.
18.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:18
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, okulların tatil edilmesi nedeniyle abonman kartlarını kullanamayan öğrencilerin abonman kartlarındaki biniş bakiyelerini eğitim başladığında yeniden yükleyecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesi nedeniyle oluşan mağduriyetler gideriliyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla öğrencilerin toplu ulaşımda kullandıkları abonman kartlarındaki biniş bakiyelerinin hakkı saklı tutulacak ve eğitim başladığında yeniden yüklenecek.
Abonman kartlarındaki bakiyeleri okullar açıldıktan sonra da kullanabilecek olan öğrenciler, konuyla ilgili müracaatlarını abonman kartlarını aldıkları ve vizelerini yaptırdıkları Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ bünyesindeki Kart 38'e yapabilecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesi nedeniyle oluşan mağduriyetler gideriliyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla öğrencilerin toplu ulaşımda kullandıkları abonman kartlarındaki biniş bakiyelerinin hakkı saklı tutulacak ve eğitim başladığında yeniden yüklenecek.
Abonman kartlarındaki bakiyeleri okullar açıldıktan sonra da kullanabilecek olan öğrenciler, konuyla ilgili müracaatlarını abonman kartlarını aldıkları ve vizelerini yaptırdıkları Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ bünyesindeki Kart 38'e yapabilecek.
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Kaynak: AA
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