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Kayseri'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kayseri'de öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

04.09.2019 11:02 Kayseri'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kayseri'de öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kocasinan Caddesi Serkent kavşağında meydana geldi. Yalçın A.'nın (42) kullandığı 38 S 0763 plakalı öğrenci servisi, Kocasinan Bulvarı ve Gesi Caddesinin kesiştiği kavşakta Tayfun T.'nin kullandığı 38 UV 199 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 38 UV 199 plakalı otomobil takla atarken, sürücü Tayfun T. itfaiye, polis ve 112 ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Kazada yaralanan Tayfun T., Yalçın A., Fadime B. ve Aydın D. olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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