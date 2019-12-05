Haberler » 3. Sayfa » Kayseri'de öğrenci servisi yan yattı - Haberler

Kayseri'de öğrenci servisi yan yattı

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda öğrenci servisi yan yattı.

05.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:54Kayseri'de öğrenci servisi yan yattı
'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda öğrenci servisi yan yattı. Servisin içinde bulunan 12 öğrenci kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçesine bağlı Elbaşı Mahallesi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda içinde 12 öğrencinin bulunduğu servis, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yattı. Meydana gelen kazada servisteki 12 öğrenci kontrol amaçlı Bünyan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Bünyan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:13 Guantanamo mahkumu CIA'in işkence yöntemlerini resmetti - Haberler
12:12 Kolombiya'da protestolar 3. haftasında - Haberler
12:11 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşını öldürdü - Haberler
12:11 Bisküvi paketlerine saklanan kokain ele geçirildi - Haberler
12:09 Kars'ta fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 8 kişi tutuklandı - Haberler
12:09 Kullanmamanın cezası 625 lira - Haberler
11:33 Ceren Özdemir'in katil zanlısında ortaya çıkan Amok hastalığı nedir? - Haberler
11:11 Ceren'in katili cinayeti işlediği anı anlattı: Bana dönmesiyle birlikte bıçağı sapladım - Haberler
11:06 Ceren Özdemir'in katil zanlısının "Amok rahatsızlığı' olduğu tespit edildi - Haberler
10:45 CHP'nin belediye başkanları anketinde sürpriz sonuçlar: Mansur Yavaş zirvede - Haberler
5.12.2019 12:21:11