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Kayseri'de öğrenciler online derse İstiklal Marşı okuyarak başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kayseri'de özel bir okulun öğrencileri, uzaktan eğitim derslerine saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyarak başladı.

08.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:58
Kayseri'de öğrenciler online derse İstiklal Marşı okuyarak başladı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kayseri 'de özel bir okulun öğrencileri, uzaktan eğitim derslerine saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyarak başladı.
Kayseri'de, koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime verilen aranın ardından online ortamda derslere başlayan özel bir okulun öğrencileri, evlerinden sisteme bağlandıklarında karşılarında okul müdürü ve müzik öğretmenlerini buldu.
Okul koridorundan bağlandığı yayında öğrencilere seslenen okul müdürü Murat Öztemur, "Zorunlu evde kalma sürecinde biz sizlerle birlikte yaptığımız her şeyi özledik. Ders yapmayı özledik, koridorda koşuşturmanızı özledik, birlikte coşkuyla İstiklal Marşı okumayı özledik. İnanıyoruz ki kısa bir süre sonra tekrar birlikte olacağız. Bugün büyük fedekarlıklarla çalışan ve görevleri başında yaşamlarını kaybeden sağlık çalışanlarımız olmak üzere, bu süreçte hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımız için birlikte saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşını okuyacağız." ifadelerini kullandı.
Öztemur'un konuşmasının ardından ekrana gelen müzik öğretmeninin komutuyla ayağa kalkan öğrenciler saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını okuduktan sonra dersbaşı yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Güncel
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