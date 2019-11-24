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Kayseri'de öğrencilere hayırsever desteği

Kayseri'de hayırsever iş insanı, Kocasinan Belediyesi'nin "Kocasinan Gönüllüsü Projesi" aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı yardımında bulundu.

24.11.2019 13:44 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:44Kayseri'de öğrencilere hayırsever desteği
'de hayırsever iş insanı, Belediyesi'nin "Kocasinan Gönüllüsü Projesi" aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı yardımında bulundu.
Kocasinan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, adının açıklanmasını istemeyen hayırsever, bin çift kışlık ayakkabıyı, okul çağındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılması için belediye yetkililerine teslim etti.
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin "Kocasinan Gönüllüsü Projesi" kapsamında veren el ile alan el arasında köprü kurduklarını belirtti.
Sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokundukları aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Projemizle gıda, tekstil ve diğer ürünler alanında vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Özellikle ikinci el marketimizde ihtiyaç fazlası eşyaları, ihtiyacı olan ailelerle buluşturuyoruz. Almış olduğumuz bu ürünleri biz daha sonra ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Veren el ile alan el arasında bir köprü oluşturuyoruz. Şimdiye kadar 28 bin 453 aile olmak üzere toplam 112 bin 823 kişiye ulaştık. Her geçen gün destek daha da artıyor. En son örneğinde görüldüğü gibi bin ayakkabıyı ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye eden hayırsever hemşehrime teşekkür ederim. Allah hayırını kabul etsin."

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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