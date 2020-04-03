Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayseri'de öğretmen ve öğrencilerden 9 tır un yardımı

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve öğrencilerin katkısıyla alınan 9 tır unu, 4 bin 500 aileye kapı kapı ulaştırıyor.

03.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:04
Kayseri'de öğretmen ve öğrencilerden 9 tır un yardımı

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve öğrencilerin katkısıyla alınan 9 tır unu, 4 bin 500 aileye kapı kapı ulaştırıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin yardımı ve öğrencilerin harçlıklarından toplanan parayla 4 bin 500 aileye ulaştırmak üzere alınan 50'şer kilogramlık 9 tır unun dağıtımına Develi ilçesinden başladı. Unlar, öğretmenler tarafından ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatandaşlara ulaştırılan yardımların ülkenin bir güzelliği olduğunu söyledi.

Öğretmenler aracılığıyla dağıtımına başlanan unların en kısa zamanda kent genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını vurgulayan Ekinci, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Müdürlüğü olarak zor durumdaki vatandaşlarımıza yardım edelim istedik. Arkadaşlarımızla toplanıp ne yapabiliriz diye konuştuk. En temel ihtiyaç maddesi un diye böyle bir karar aldık. Biz 4 tır diye hedeflemiştik ama 9 tır yardım toplandı. Bu, öğrencilerimizin kumbaralarından, öğretmenlerimizin maaşlarından veya ücretlerinden gelen yardımlar. Kayseri'de vefa gruplarıyla birlikte ihtiyaç sahiplerini tespit ediyoruz. Buradaki 386 arkadaşımız vefa gruplarında. Bu arkadaşlarımız 65 yaş üstü vatandaşlarımızın maaşlarını teslim ediyor, aynı zamanda bu yardım kampanyasında görev alıyor. İnşallah ilçe ilçe dolaşıp unlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak da ilçede belirledikleri ihtiyaç sahibi 500 aileye yapılan un yardımının vefa grubuna destek veren öğretmenler tarafından dağıtıldığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kayseri'de öğretmen ve öğrencilerden 9 tır un yardımı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD’de ölü sayısı 6 bini aştı Haberler
Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de ölü sayısı 6 bini aştı
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Haberler
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Öz’den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir Haberler
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler Haberler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına ’Aşı bulunur’ yazısı astı Haberler
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına "Aşı bulunur" yazısı astı
Her saniyesi korkunç! İtalya’da bir hastane cansız bedenlerle doldu Haberler
Her saniyesi korkunç! İtalya'da bir hastane cansız bedenlerle doldu

Son Dakika Güncel Haberleri

17:16: Umre için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 17:16: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sağlık alanındaki devrimler bugün bizi diğer ülkelere nazaran virüsle... - Haber 17:15: Keşan'da halk pazarı, koronavirüs tedbiri için kapatıldı - Haber 17:15: İranlı kadın sitenin bahçesinde ölü bulundu - Haber 17:15: MERSİN Tarsus'ta kopan kayalar yolu kapattı - Haber 17:00: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi - Haber 16:50: Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:28: Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor - Haber 15:55: İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu - Haber 15:54: Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber