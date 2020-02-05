Haberler » Güncel » Kayseri'de okul çevreleri ile servis araçları denetlendi - Haber

Kayseri'de okul çevreleri ile servis araçları denetlendi

Kayseri'de jandarma ekiplerin okulların açılmasıyla il genelinde okul çevreleri ve servis araçlarına uygulama yaptı.

05.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:22Kayseri'de okul çevreleri ile servis araçları denetlendi
'de jandarma ekiplerin okulların açılmasıyla il genelinde okul çevreleri ve servis araçlarına uygulama yaptı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde yapılan denetimde 206 okul ve çevresi kontrol edildi.
Uygulamayla huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençlerin her türlü suçtan uzak tutulması, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerinin sağlanması ve aranan kişilerin yakalanması amaçlandı.
Ayrıca, öğrencilere Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği personeli tarafından "Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma" konusunda bilgilendirme yapılarak, jandarma çocuk dergisi ve kalem kutusu hediye edildi.

Jandarma, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
13:57  5 Şubat Laiklik ilkesinin kabulünün 83. yıl dönümü! Laiklik nedir? Atatürk'ün laiklikle ilgili sözleri...
13:51  Şans Topu ne zaman çekiliyor? 973. hafta Şans Topu sonucu
13:44  Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 5 Şubat Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)
5.02.2020 15:57:00