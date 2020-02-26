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Kayseri'de Okullar arası Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği sona erdi

Kayseri'de Okullar arası Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları Kayserispor Recep Mamur Kulüp Tesislerinde oynanan final müsabakasıyla sona erdi.

26.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:24Kayseri'de Okullar arası Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği sona erdi
'de Okullar arası Küçük Erkekler İl Birinciliği müsabakaları Recep Mamur Kulüp Tesislerinde oynanan final müsabakasıyla sona erdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve İl Müdürlüğünce düzenlenen müsabakalar, 25 ortaokuldan 350 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Finalde Besime Özderici Ortaokulu, Osman Zeki Yücesan Ortaokulunu 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, asbaşkan ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı ve Kayserisporlu futbolcular takdim etti.
Gözbaşı, müsabakalarda şampiyon takımın öğrencilerine Kayserisporlu futbolcularının imzaladığı formaları hediye etti.

Kayserispor, Kayseri, Futbol, Güncel

Kaynak: AA

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