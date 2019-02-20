Kayseri'de "On Numara Yağ" Operasyonu

Kaynak: AA

Kayseri'de bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, bazı taşıtlarda usulsüz şekilde yakıt yerine kullanılan ve "on numara yağ" olarak bilinen madeni yağ üreten 2 kişi suçüstü yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir imalathanede "on numara yağ" olarak bilinen madeni yağın kaçak olarak üretildiğini tespit etti.Düzenlenen operasyonda zanlılar İ.T. ve B.B, tenekelerdeki kaçak yakıtları bir araca aktardıkları esnada suçüstü yakalandı.Yapılan aramada 400 litre atık yağdan araç yakıtına dönüştürülmüş on numara yağ, bin 400 litre bitkisel atık yağ, 2 ısıtma kazanı ve elektronik tartı ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.