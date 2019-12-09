Haberler » Güncel » Kayseri'de oto hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haber

Kayseri'de oto hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kayseri'de otomobil çaldıkları ve park halindeki araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

09.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:22Kayseri'de oto hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
'de otomobil çaldıkları ve park halindeki araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte, otomobil ve park halindeki araçlardan teyp, akü ve plaka çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlık olayının meydana geldiği bölgelerde araştırma yapan ekipler, olayla ilgili F.D (20) M.S (19) ve O.T'yi (17) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemelerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Çalınan malzemeler sahiplerine teslime edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:34 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EŞREF GANİ LE GÖRÜŞÜYOR - Haber
15:34 Nalan'dan gece yarısı baskın - Haber
15:33 MALTEPE D-100'DEKİ MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA (1) - Haber
15:29 Etimesgut Belediyesinden engelsiz sanat - Haber
15:28 AFAD gönüllüleri Türkmen Şelalesi'nde çöp topladı - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
9.12.2019 15:38:29