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Kayseri'de otobüs devrildi: 43 yaralı

KAYSERİ'de kayak yapmak için Erciyes Kayak Merkezi'ne gidenleri taşıyan otobüs devrildi.

08.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:54Kayseri'de otobüs devrildi: 43 yaralı

KAYSERİ'de kayak yapmak için Kayak Merkezi'ne gidenleri taşıyan otobüs devrildi. Kazada, 43 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Develi ilçesi Ayvazhacı mevkisinde meydana geldi. Adana'dan, hafta sonu kayak yapmak için Erciyes Kayak Merkezi'ne gidenleri taşıyan Hasan Tuna (30) yönetimindeki 01 FBY 98 plakalı otobüs, kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada, şoför Hasan Tuna ile birlikte 43 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



Kayak Merkezi, Erciyes, Güncel

Kaynak: DHA

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