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Kayseri'de otobüslerde koronavirüse karşı brandalı önlem

Kayseri'de otobüslerde koronavirüse karşı brandalı önlemKAYSERİ'de, halk otobüslerinin sürücü kabinleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında şeffaf branda ile kapatıldı.

02.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:02
Kayseri 'de otobüslerde koronavirüse karşı brandalı önlem
KAYSERİ'de, halk otobüslerinin sürücü kabinleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında şeffaf branda ile kapatıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Ulaşım A.Ş, kentte toplu taşıma araçlarındaki koronavirüs önlemlerini artırdı. Bu kapsamda faaliyet gösteren 610 otobüsün sürücü kabinleri şeffaf branda ile kapatıldı. 220'si Ulaşım A.Ş., 390'ı özel halk otobüsü olmak üzere toplam 610 otobüste uygulanan sistem, şoförler ve yolcular tarafından memnuniyetle karşılandı.
Ulaşım A.Ş. İşletmeler Direktörü Mehmet Akif Edoğan, salgının yayılmasını önlemek için tedbir almaya devam ettiklerini belirterek, "Bize düşen burada izolasyonu sağlamak ve sosyal mesafeye uymak. Toplu taşımda şoförlerimiz fedakarca görev yapıyorlar. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar görevlerinin başındalar. Hem vatandaşımızı korumak hem de şoförlerimizin sağlığını korumak ve izolasyonlarını sağlamak için böyle bir proje geliştirdik. Şoförlerimizin sürüş kabinlerine şeffaf plastik malzemeden yaptırdığımız koruma kabinlerini uyguladık" dedi.
Otobüs şoförleri tarafından da uygulamanın memnuniyetle karşılandığını belirten Erdoğan, "Vatandaşlarımız da olumlu tepkiler verdi. Hem personelimizi korumak adına hem de vatandaşımızı korumak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özel halk otobüslerinde de bu uygulama yapılıyor. Yolcu ve personel güvenliği açısından bu uygulamayı devam ettireceğiz" diye konuştu.
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Kayseri’de otobüslerde koronavirüse karşı brandalı önlem

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayseri, Güncel

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Kayseri'de otobüslerde koronavirüse karşı brandalı önlem
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