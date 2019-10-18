Kayseri'de otobüste 15 kaçak yakalandı

KAYSERİ'de polisin durduğu otobüste Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakları, kişi başı 750 dolar karşılığında Yunanistan'a götürmeye çalıştığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan İzmir'e giden otobüsü durdurdu. Otobüste bulunan 15 kişinin, yurda kaçak yollarla giren göçmenler olduğu belirlendi. Göçmenleri kaçak yollarla Yunanistan'a götürmeye çalıştığı ve kişi başı 750 dolar aldıkları ileri sürülen otobüsteki 3 kişi gözaltına alındı. O.B, H.K. ve B.B. emniyete götürülürken, 15 kaçak göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.